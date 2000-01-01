17.06 11:54 MIGnews.com

В Йемене ликвидированы 2 боевика "Аль-Каиды"

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В результате американских авиаударов в южной части Йемена были убиты 2 мужчин, которые, как полагают, являлись боевиками "Аль-Каиды", как сообщают жители и местные источники.Авиаудар был нанесен в районе Аль-Накба провинции Шабва, где жители слышали громкий взрыв, который, по их словам, полностью уничтожил транспортное средство с вооруженными людьми.Шабва - одна из нескольких провинций в Йемене, где "Аль-Каида" активна на Аравийском полуострове.Соединенные Штаты неоднократно атаковали Аравийский полуостров самолетами и беспилотными летательными аппаратами, что, по словам официальных лиц США, является кампанией по недопущению планирования атак боевиками за рубежом.