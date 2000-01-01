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YouTube 17.06 12:57   MIGnews.com

Умер режиссер фильма "Рокки" Джон Эвилдсен

Кинорежиссер Джон Эвилдсен, который получил премию Американской киноакадемии "Оскар" за режиссуру фильма "Рокки", умер в возрасте 81 года в Лос-Анджелесе в пятницу, 16 июня, как сообщают СМИ.

Именитый кинорежиссер скончался после борьбы с раком поджелудочной железы, как сообщил его сын.

"Он, по-моему, был довольно необычным человеком", — заметил Энтони, вспоминая об Эвилдсене, добавив, что его отец, по его мнению, "был супер-талантливым и очень упрямым".

Джон Эвилдсен также снял, помимо "Рокки" и "Рокки-5", 3 части фильма "Парень-каратист". За роль в его втором фильме, "Спасите тигра", получил "Оскар" актер Джек Леммон.
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