17.06 12:57 MIGnews.com

Умер режиссер фильма "Рокки" Джон Эвилдсен

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Кинорежиссер Джон Эвилдсен, который получил премию Американской киноакадемии "Оскар" за режиссуру фильма "Рокки", умер в возрасте 81 года в Лос-Анджелесе в пятницу, 16 июня, как сообщают СМИ.Именитый кинорежиссер скончался после борьбы с раком поджелудочной железы, как сообщил его сын."Он, по-моему, был довольно необычным человеком", — заметил Энтони, вспоминая об Эвилдсене, добавив, что его отец, по его мнению, "был супер-талантливым и очень упрямым".Джон Эвилдсен также снял, помимо "Рокки" и "Рокки-5", 3 части фильма "Парень-каратист". За роль в его втором фильме, "Спасите тигра", получил "Оскар" актер Джек Леммон.