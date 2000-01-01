17.06 14:56 MIGnews.com

Полиция Британии освободила 3 подозреваемых террористов

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Полиция Великобритании, расследующая смертоносный теракт на Лондонском мосту, сообщила, что в пятницу, 16 июня, были освобождены 3 мужчин без предъявления обвинений.Среди освобожденных был 27-летний мужчина, арестованный в Илфорде 9 июня, 28-летний мужчина, арестованный 10 июня в Баркинге, и 19-летний молодой человек, арестованный 11 июня в Баркинге, как сообщили в столичной полиции.Напомним, что террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. 3 нападавших сбили пешеходов фургоном на лондонском мосту, популярном районе ночной жизни, а затем напали с ножами на прохожих в районе Бороу Маркет.8 человек были убиты до того, как нападавшие - Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юсеф Загба - были застрелены полицией. 48 человек получили ранения. Полиция также сообщила, что Батт пытался снять 7,5-тонный грузовик за несколько часов до совершения нападения, но получил отказ, потому что оплата не удалась.