17.06 15:20 MIGnews.com

Суд Египта намерен приговорить к смертной казни 31 человека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Каирский уголовный суд в субботу, 17 июня, рекомендовал приговорить к смертной казни 31 человека, которые были признаны виновными в причастности к убийству главного прокурора Египта в 2015 году, самого высокопоставленного государственного чиновника, убитого боевиками в последние годы.Суд назначил вынесение вердикта на 22 июля, сославшись на свою рекомендацию Великому муфтию.Прокурор Хишам Баракат был убит в результате взрыва автомобиля в Каире два года назад. В убийстве прокурора Египет обвинил боевиков ХАМАСа и "Братьев-мусульман", хотя обе террористические группировки отрицали обвинения.