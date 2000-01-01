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Суд Египта намерен приговорить к смертной казни 31 человека | Фото: Thinkstock17.06 15:20   MIGnews.com

Суд Египта намерен приговорить к смертной казни 31 человека

Каирский уголовный суд в субботу, 17 июня, рекомендовал приговорить к смертной казни 31 человека, которые были признаны виновными в причастности к убийству главного прокурора Египта в 2015 году, самого высокопоставленного государственного чиновника, убитого боевиками в последние годы.

Суд назначил вынесение вердикта на 22 июля, сославшись на свою рекомендацию Великому муфтию.

Прокурор Хишам Баракат был убит в результате взрыва автомобиля в Каире два года назад. В убийстве прокурора Египет обвинил боевиков ХАМАСа и "Братьев-мусульман", хотя обе террористические группировки отрицали обвинения.
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