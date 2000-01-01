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flickr 17.06 17:26   MIGnews.com

Видео: бунт жителей Дейр-Абу-Машаль против солдат

Подразделения сил обороны Израиля вошли в деревню Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха. Здесь находятся дома террористов, совершивших нападение в Иерусалиме в пятницу, 16 июня.

На данный момент территория Дейр-Абу-Машаль оцеплена. Также были совершены рейды на дома подозреваемых. Солдаты конфисковали оружие, документы, и допросили родственников террористов по делу о теракте в Иерусалиме.

Также были составлены чертежи домов подозреваемых для вероятного сноса, что является распространенной практикой в Израиле в ответ на террористические нападения.

Сообщается, что также был арестован один подозреваемый по делу теракта в Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что во время операций армии вспыхнул бунт среди жителей. Около 200 палестинцев начали бросать камни и коктейли Молотова в солдат и поджигать шины, когда военные пытались заблокировать вход в деревню.

По словам ЦАХАЛа, только гуманитарная помощь может получить доступ в деревню.


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