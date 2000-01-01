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Фото: PROF TIM INSOLL, UNIVERSITY OF EXETER17.06 18:24   MIGnews.com

В Эфиопии нашли забытый город

На востоке Эфиопии был обнаружен забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то найденный город считался городом великанов, как утверждают британские археологи.

Харла был региональным и торговым центром, как поведал профессор Тимоти Инсолл из из Эксетерского университета.

По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

"Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, ведущих торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и возможно даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город из Китая, Йемена, Мадагаскара и Мальдивских островов", - цитирует BBC News слова профессора.

Тимоти Инсолл данное открытие "переворачивает представление исследователей о торговле в этой забытой части Эфиопии".
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