В Эфиопии нашли забытый город

На востоке Эфиопии был обнаружен забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то найденный город считался городом великанов, как утверждают британские археологи.
Харла был региональным и торговым центром, как поведал профессор Тимоти Инсолл из из Эксетерского университета.
По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.
"Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, ведущих торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и возможно даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город из Китая, Йемена, Мадагаскара и Мальдивских островов", - цитирует BBC News слова профессора.
Тимоти Инсолл данное открытие "переворачивает представление исследователей о торговле в этой забытой части Эфиопии".