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YouTube 17.06 18:55   MIGnews.com

58 человек стали жертвами пожара в Grenfell Tower

Британская полиция заявила, что предположительно, 58 человек стали жертвами пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower на прошлой неделе.

"К сожалению, на сегодня 58 человек, которые, как нам сообщили, были в Grenfell Tower в ночь пожара, являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы", - заявил представитель Скотлентд-Ярда Стюарт Канди.

По официальным данным, жертвами возгорания стали 30 человек.

Напомним, что пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower в среду, 14 июня. Более 70 человек госпитализировали. Из них 20 находится в критическом состоянии.
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