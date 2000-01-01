17.06 18:55 MIGnews.com

58 человек стали жертвами пожара в Grenfell Tower

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Британская полиция заявила, что предположительно, 58 человек стали жертвами пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower на прошлой неделе."К сожалению, на сегодня 58 человек, которые, как нам сообщили, были в Grenfell Tower в ночь пожара, являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы", - заявил представитель Скотлентд-Ярда Стюарт Канди.По официальным данным, жертвами возгорания стали 30 человек.Напомним, что пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower в среду, 14 июня. Более 70 человек госпитализировали. Из них 20 находится в критическом состоянии.