17.06 20:25 MIGnews.com

Афганистан: при нападение на базу пострадали военные США

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В результате нападения афганского солдата на военную базу в Мазари-Шарифе пострадали семь военных армии США.Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя афганских военнослужащих сообщило, что при нападении на базу, расположенной в провинции Балх, погибли четыре американских солдата.Однако позже командование сил США в Кабуле заявило, что никто в результате инцидента не погиб, а были ранены несколько человек.Нападение на базу произошло спустя 7 дней после того, как афганский солдат застрелил трех американских военных на востоке Афганистана. Позже ответственность за нападение взяли на себя талибы.