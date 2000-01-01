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flickr 17.07 11:12   MIGnews.com

Умер лауреат премии "Оскар" Мартин Ландау

В Лос-Анджелесе скончался американский актер Мартин Ландау, сообщает TMZ.

Артисту было 89 лет. Причина смерти не уточняется, однако известно, что он умер от "неожиданных осложнений" после недолгого пребывания в медицинском центре Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана.

Мартин Ландау — лауреат премии "Оскар" 1995 года как лучший актер второго плана в фильме "Эд Вуд" Тима Бертона.

Актер также известен по сериалу "Миссия: Невыполнима" 1966-1969 годов, за участие в котором номинировался на "Эмми", а в 1969 году получил "Золотой глобус".

Ландау за свою карьеру воплотил на экране около 40 персонажей, снявшись в таких картинах, как "К северу через северо-запад", "Такер: Человек и его мечта", "На перепутье", "Секретные материалы: Борьба за будущее", "Эд из телевизора" и "Сонная лощина".
Последняя лента с его участием, "Помнить", вышла в 2015 году.
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