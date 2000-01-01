17.07 13:14 MIGnews.com

Трое мужчин погибли, пытаясь достать телефон в туалете

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В Узбекистане три человека погибли, попытавшись достать мобильный телефон из выгребной ямы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает 1news.uz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям страны.Жительница Янгикурганского района Наманганской области (на востоке страны) попросила двоих мужчин достать сотовый телефон, который она выронила в уборной в частном доме. При попытке найти устройство они потеряли сознание и не могли выбраться на поверхность. Вызванный на помощь врач также при спуске в яму потерял сознание.Двое мужчин, которые спустились первыми, скончались на месте, врач умер по дороге в больницу. Причиной смерти названо отравление фекальными газами.