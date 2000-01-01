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17.07 23:31   MIGnews.com

Бежать было некуда: россиянка рассказала о резне в Хургаде

Россиянка Елена Михайленко, пострадавшая при нападении на туристов в Хургаде, рассказала RT о произошедшем.

«Я легла на пляже, в ушах наушники. Где-то через 10 минут мне послышался какой-то крик. Я поднимаюсь, поворачиваюсь и вижу, что ко мне на всей скорости несётся этот араб. Я видела его огромные бешеные глаза и огромный нос. Сзади море, но прыгать в него бесполезно — там сразу кораллы. Я ободрала бы там себе всё тело и могло быть ещё хуже, а бежать было некуда», — рассказала Михайленко.

Она отметила, что стала бороться с преступником.

«Пока я стояла, было нормально, хотя он, может быть, и попал в меня пару раз. А потом то ли он меня с ног сбил, то ли я сама упала — и уже было месиво, как говорится. Вроде он сел мне на ноги, наносил удары, я подставляла руки, крутилась, вертелась. Даже если он в меня попадал, я старалась отпихиваться, поэтому у меня не очень глубокие раны. Не знаю, сколько это длилось, но чувствовала, что он попал мне в шею», — пояснила россиянка.

По словам Михайленко, были моменты, когда её покидали силы и она была готова сдаться.

«А потом сама себе говорила: «Нет, надо бороться ради сына». Потом как-то выскользнула от него, как змея. Он успел мне в спину ножом ударить, и я убежала. Дальше было самое страшное. Я шла от пляжа по жаре до отеля, который находится на второй линии, и никто по пути мне не помог. Пришла на ресепшен, вызвали скорую, но и она очень долго не ехала», — заявила пострадавшая.

Михайленко подчеркнула, что у неё была глубокая рана шеи, а правая рука была полностью изрезана.

Ранее бывший муж россиянки Александр Пархоменко рассказал RT о её состоянии.

14 июля в Хургаде неизвестный с ножом напал на туристов. В результате инцидента погибли две гражданки Германии, ещё четыре человека пострадали.
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