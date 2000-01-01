Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу
Невеста стала жертвой перестрелке в Кабуле, Афганистан в минувшие выходные. По данным телеканала TOLOnews перестрелка произошла между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 июля. Телеканал сообщает, что сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух.
Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика.
В ответ на это телохранители депутаты открыли стрельбу.
В результате перестрелки погибла невеста и 4 человека получили ранения, как заявили в местной полиции.
В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два телохранителя.
На данный момент неизвестно, кто именно застрелил девушку.