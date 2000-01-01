Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






17.07 20:58   MIGnews.com

Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу

Невеста стала жертвой перестрелке в Кабуле, Афганистан в минувшие выходные. По данным телеканала TOLOnews перестрелка произошла между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 июля. Телеканал сообщает, что сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух.

Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика.
В ответ на это телохранители депутаты открыли стрельбу.

В результате перестрелки погибла невеста и 4 человека получили ранения, как заявили в местной полиции.

В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два телохранителя.

На данный момент неизвестно, кто именно застрелил девушку.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Хизбалла "возмущена" действиями Израиля на Храмовой горе
20:59
Раненые в результате массовых беспорядков в Старом Городе
19:46
Солдат ЦАХАЛа погиб в ДТП на юге Израиля
19:29
Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе
18:51
Лавров: интересы Израиля в Сирии были учтены
18:26
Дело 3000: Ганор может стать государственным свидетелем
18:09
“Амидар” приобретет 1000 квартир в фонд социального жилья
17:40
В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору
16:50
Яалон: в следующей войне мы уничтожим инфраструктуру Ливана
16:24
Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу
15:50
Сеул предложил КНДР провести военные переговоры
15:10
"Металлоискатели не станут палочкой–выручалочкой"
13:59
Турция заподозрила тысячи россиян в связях с ИГ
13:35
Рамат-Ган: 83-летний мужчина погиб в торговом центре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus