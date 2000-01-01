17.07 20:58 MIGnews.com

Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу

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Невеста стала жертвой перестрелке в Кабуле, Афганистан в минувшие выходные. По данным телеканала TOLOnews перестрелка произошла между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана.Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 июля. Телеканал сообщает, что сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух.Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика.В ответ на это телохранители депутаты открыли стрельбу.В результате перестрелки погибла невеста и 4 человека получили ранения, как заявили в местной полиции.В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два телохранителя.На данный момент неизвестно, кто именно застрелил девушку.