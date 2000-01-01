Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






18.07 03:25   MIGnews.com

Черногория попросила помощи в тушении лесных пожаров

МВД Черногории направило в понедельник запрос на международную помощь из-за сильных природных пожаров.

Днем в понедельник, 17 июля, в республике усилились вызванные жарой пожары на побережье Адриатического моря и в районе столицы Подгорицы. Главы муниципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.

По его словам, двух выделенных для тушения гидросамолетов и собранных в помощь экстренным службам добровольцев недостаточно, чтобы остановить пожар в муниципалитете, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:39
Раскрыт секрет техники поцелуя
01:48
Песков: США должны вернуть дипсобственность РФ без условий
23:31
Бежать было некуда: россиянка рассказала о резне в Хургаде
22:10
Израиль: скидка на тест машины с новой системой безопасности
21:35
Хизбалла "возмущена" действиями Израиля на Храмовой горе
20:59
Раненые в результате массовых беспорядков в Старом Городе
20:58
Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу
19:46
Солдат ЦАХАЛа погиб в ДТП на юге Израиля
19:29
Сауды осудили действия Израиля на Храмовой горе
18:51
Лавров: интересы Израиля в Сирии были учтены
18:26
Дело 3000: Ганор может стать государственным свидетелем
18:09
“Амидар” приобретет 1000 квартир в фонд социального жилья
17:40
В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору
16:50
Яалон: в следующей войне мы уничтожим инфраструктуру Ливана
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus