18.07 03:25 MIGnews.com

Черногория попросила помощи в тушении лесных пожаров

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МВД Черногории направило в понедельник запрос на международную помощь из-за сильных природных пожаров.Днем в понедельник, 17 июля, в республике усилились вызванные жарой пожары на побережье Адриатического моря и в районе столицы Подгорицы. Главы муниципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.По его словам, двух выделенных для тушения гидросамолетов и собранных в помощь экстренным службам добровольцев недостаточно, чтобы остановить пожар в муниципалитете, передает РИА Новости.