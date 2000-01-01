17.07 08:11 MIGnews.com

Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Режиссер, создатель цикла фильмов "Ночь живых мертвецов" Джордж Ромеро умер в возрасте 77 лет. Как передает Fox News со ссылкой на менеджера Ромеро, в последнее время он боролся с агрессивной формой рака легких.Ромеро был автором сценария и режиссером фильма ужасов "Ночь живых мертвецов" 1968 года, который стал классической лентой. В 1999 году картину внесли в Национальный реестр фильмов. Фильм стал родоначальником жанра "зомби-ужасы", за ним последовали пять сиквелов. Последний фильм в серии, "Выживание мертвецов", был снят в 2009 году и стал участником конкурсной программы Венецианского кинофестиваля.