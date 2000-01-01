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СМИ: атаку на Катар спланировали в ОАЭ | Фото: Thinkstock17.07 08:52   MIGnews.com

СМИ: атаку на Катар спланировали в ОАЭ

Атака хакеров на государственное новостное агентство Катара, вызвавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами, пишет Washington Post.

По данным чиновников из американских разведывательных кругов, кибератака была осуществлена 24 мая, а за день до этого высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали план атаки и его реализацию.

При этом отмечается, что неизвестно, сами ОАЭ провели атаку, или обратились к третьей стороне.

Напомним, что конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.
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