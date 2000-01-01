СМИ: атаку на Катар спланировали в ОАЭ

Атака хакеров на государственное новостное агентство Катара, вызвавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами, пишет Washington Post.
По данным чиновников из американских разведывательных кругов, кибератака была осуществлена 24 мая, а за день до этого высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали план атаки и его реализацию.
При этом отмечается, что неизвестно, сами ОАЭ провели атаку, или обратились к третьей стороне.
Напомним, что конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.