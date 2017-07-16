17.07 09:51 MIGnews.com

Мы боялись линча": Видео побоища в Шфаим

תיעוד: עשרות צעירים משתתפים בקטטה המונית בפארק המים בשפיים. לתיעוד המלא מה@hazinor >> https://t.co/s0IGjXz4Bs pic.twitter.com/Mw1so7TOZ2 — חדשות 10 (@news10) July 16, 2017

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В сеть выложено видео, записанное в минувшую субботу во время массовой драки между арабами и евреями в водном парке Шфаим.Житель Нетании, Ашер Бар, снявший видео, рассказывает: “Около 11 часов 50 молодых людей, приехавших из Джиср аз-Зарка начали прыгать и бунтовать. Спасатели попросили их успокоиться, но они начали орать “Аллах Акбар!” и материться”.Бар рассказывает: “Приехали три полицейских - это не помогло, они позвали на подмогу ЯСАМ - и это тоже не помогло , вызвали еще взвод. Весь бардак начался из-за того, что с ними поругалась еврейская девушка. В воздухе летали стулья, полиция не могла с ними справиться, мы боялись, что нас там просто линчуют”.Женщина из Джиср аз-Зарка рассказала, что еврейка поругалась с арабкой, та позвала на помощь брата, и началась драка.По обвинению в провоцировании драки арестованы четыре араба из Джиср аз-Зарка.