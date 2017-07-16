Мы боялись линча": Видео побоища в Шфаим

В сеть выложено видео, записанное в минувшую субботу во время массовой драки между арабами и евреями в водном парке Шфаим.
Житель Нетании, Ашер Бар, снявший видео, рассказывает: “Около 11 часов 50 молодых людей, приехавших из Джиср аз-Зарка начали прыгать и бунтовать. Спасатели попросили их успокоиться, но они начали орать “Аллах Акбар!” и материться”.
Бар рассказывает: “Приехали три полицейских - это не помогло, они позвали на подмогу ЯСАМ - и это тоже не помогло , вызвали еще взвод. Весь бардак начался из-за того, что с ними поругалась еврейская девушка. В воздухе летали стулья, полиция не могла с ними справиться, мы боялись, что нас там просто линчуют”.
Женщина из Джиср аз-Зарка рассказала, что еврейка поругалась с арабкой, та позвала на помощь брата, и началась драка.
По обвинению в провоцировании драки арестованы четыре араба из Джиср аз-Зарка.