17.08 10:21 MIGnews.com

Точно в цель: ВВС ЦАХАЛа испытали ПРО Patriot

מערכת ההגנה האווירית בפעולה: סוללת "פטריוט" תרגלה שיגור לעבר מטרות כחלק מבדיקת כשירות היכולות ההגנתיות https://t.co/epnClHDwFq | @ndvori pic.twitter.com/EwD2FriGmu — חדשות 2 (@Channel2News) August 16, 2017

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Во вторник ВВС Израиля провели испытания своей системы противоракетной оборон "Патриот".Испытания проводились, главным образом, из-за угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами. Так, в 2014 году ХАМАС пытался оправить БЛА в Тель-Авив во время операции "Нерушимая скала", а в 2016 году "Хизбалла" использовала иранские беспилотники "Абабиль" во время ливанской войны.В интервью издательству The Jerusalem Postкомандующий войсками ПВО Израиля генерал-майор Цвика Хаймович заявил, что "БЛА- это большая проблема из-за своего размера и низкой высоты полета. Но ЦАХАЛ справится с любой угрозой".Системы воздушной обороны Израиля обеспечивают комплексную защиту и способны перехвачивать и уничтожать баллистические ракеты.Так, например, система ПРО "Железный купол" обеспечивает ближний рубеж перехвата, комплексы "Хец-2" и "Хец-3" способны перехватывать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, а новая система ПРО «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности.