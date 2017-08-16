Точно в цель: ВВС ЦАХАЛа испытали ПРО Patriot

Во вторник ВВС Израиля провели испытания своей системы противоракетной оборон "Патриот".
Испытания проводились, главным образом, из-за угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами. Так, в 2014 году ХАМАС пытался оправить БЛА в Тель-Авив во время операции "Нерушимая скала", а в 2016 году "Хизбалла" использовала иранские беспилотники "Абабиль" во время ливанской войны.
В интервью издательству The Jerusalem Post
командующий войсками ПВО Израиля генерал-майор Цвика Хаймович заявил, что "БЛА- это большая проблема из-за своего размера и низкой высоты полета. Но ЦАХАЛ справится с любой угрозой".
Системы воздушной обороны Израиля обеспечивают комплексную защиту и способны перехвачивать и уничтожать баллистические ракеты.
Так, например, система ПРО "Железный купол" обеспечивает ближний рубеж перехвата, комплексы "Хец-2" и "Хец-3" способны перехватывать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, а новая система ПРО «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности.