Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В здании голландской радиостанции захвачены заложники 17.08 10:49   MIGnews.com

В здании голландской радиостанции захвачены заложники

В здании голландской радиостанции 3FM в городе Хилверсюм произошел захват заложников. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на национальную радиостанцию Нидерландов NOS.

https://twitter.com/AmichaiStein1/status/898078324605546501

Полиция подтвердила эту информацию. По данным СМИ, полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание самой радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

NOS сообщает, что неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:30
Злоумышленника задержали, а заложницу освободили
11:11
Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии
10:21
Точно в цель: ВВС ЦАХАЛа испытали ПРО Patriot  
09:32
Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка  
09:21
Лахиш: три бандита безжалостно избили молодую женщину
08:50
Образование в Израиле сползает к уровню стран третьего мира
08:27
Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка
08:12
Церемония прощания с Верой Глаголевой состоится 19 августа
07:47
Спасена семья из 18 человек, потерявшаяся у горы Мерон
07:32
Победа на неделю
06:33
У Шфаим строят гигантскую парковку с автобусами в Тель-Авив
04:20
Рогозин не верит, что Украина стала жертвой шпионажа
03:27
Захоронение с древними гробницами обнаружили в Египте
02:11
ВЦИОМ: Россияне начали меньше употреблять алкоголь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus