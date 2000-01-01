17.08 10:49 MIGnews.com

В здании голландской радиостанции захвачены заложники

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В здании голландской радиостанции 3FM в городе Хилверсюм произошел захват заложников. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на национальную радиостанцию Нидерландов NOS.Полиция подтвердила эту информацию. По данным СМИ, полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание самой радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.NOS сообщает, что неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.