17.08 10:49 MIGnews.com
В здании голландской радиостанции захвачены заложники
В здании голландской радиостанции 3FM в городе Хилверсюм произошел захват заложников. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на национальную радиостанцию Нидерландов NOS.
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/898078324605546501
Полиция подтвердила эту информацию. По данным СМИ, полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание самой радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.
NOS сообщает, что неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.
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