17.08 11:30 MIGnews.com

Злоумышленника задержали, а заложницу освободили

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Полиция города Хилверсюм схватила мужчину, который взял в заложники сотрудницу радиостанции 3FM , сообщает De Telegraaf. Судя по всему, переговорщику, который вошел в здание удалось уговорить злоумышленника сдаться силовикам.Стало известно, что неизвестный мужчина угрожал ножом нескольким людям перед входом в здание радиостанции. Затем он вбежал внутрь и захватил в заложники сотрудницу. Связаны ли они друг с другом — пока непонятно. Здание было оцеплено полицией. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия. Радиостанция прекратила вещание всего на несколько минут.Примерно в 50 метрах от здания радиостанции, полиция обнаружила сумку злоумышленника и нож.