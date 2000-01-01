Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Злоумышленника задержали, а заложницу освободили 17.08 11:30   MIGnews.com

Злоумышленника задержали, а заложницу освободили

Полиция города Хилверсюм схватила мужчину, который взял в заложники сотрудницу радиостанции 3FM , сообщает De Telegraaf. Судя по всему, переговорщику, который вошел в здание удалось уговорить злоумышленника сдаться силовикам.

Стало известно, что неизвестный мужчина угрожал ножом нескольким людям перед входом в здание радиостанции. Затем он вбежал внутрь и захватил в заложники сотрудницу. Связаны ли они друг с другом — пока непонятно. Здание было оцеплено полицией. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия. Радиостанция прекратила вещание всего на несколько минут.

Примерно в 50 метрах от здания радиостанции, полиция обнаружила сумку злоумышленника и нож.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:14
10 человек ранены в ходе полицейской погони на шоссе №2
12:05
В Москве погиб один из создателей Рунета
11:37
Тель-Авив: сильный пожар в центре, блокированы улицы
11:11
Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии
10:49
В здании голландской радиостанции захвачены заложники
10:21
Точно в цель: ВВС ЦАХАЛа испытали ПРО Patriot  
09:32
Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка  
09:21
Лахиш: три бандита безжалостно избили молодую женщину
08:50
Образование в Израиле сползает к уровню стран третьего мира
08:27
Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка
08:12
Церемония прощания с Верой Глаголевой состоится 19 августа
07:47
Спасена семья из 18 человек, потерявшаяся у горы Мерон
07:32
Победа на неделю
06:33
У Шфаим строят гигантскую парковку с автобусами в Тель-Авив
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus