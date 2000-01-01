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В Москве погиб один из создателей Рунета 17.08 12:05   MIGnews.com

В Москве погиб один из создателей Рунета

В Москве умер автор кодировки KOI8-R Андрей Чернов, также известный под псевдонимом "ache". Об этом сообщил на Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.



Чернов - автор KOI8-R, которая стала стандартом для кодирования русской кириллицы. В 1990-х годах KOI8-R стала стандартом для кодирования русской кириллицы в операционных системах Unix и электронной почте. В то время он работал в компании первом российском интернет-провайдере "Демос". Он также участвовал в запуске первого интернет-канала между Россией и другими странами
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