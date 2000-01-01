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10 человек ранены в ходе полицейской погони на шоссе №2 | Фото: Thinkstock17.08 12:14   MIGnews.com

10 человек ранены в ходе полицейской погони на шоссе №2

Полицейские на автомобилях гнались за преступниками по шоссе №2.

Преступники уходили на угнанном автомобиле в южном направлении. У перекрестка Хоф Ха-Шарон они задели маршрутное такси, в результате чего произошла авария с участием нескольких транспортных средств.

В результате аварии ранены 9 человек. 25-летний мужчина получил тяжелые ранения, остальные - легкие. Раненые эвакуированы в больницы Кфар-Сабы и Нетании.

Преступники бросили угнанный автомобиль и пытались убежать. Они были задержаны полицией.
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