17.08 12:14 MIGnews.com

10 человек ранены в ходе полицейской погони на шоссе №2

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Полицейские на автомобилях гнались за преступниками по шоссе №2.Преступники уходили на угнанном автомобиле в южном направлении. У перекрестка Хоф Ха-Шарон они задели маршрутное такси, в результате чего произошла авария с участием нескольких транспортных средств.В результате аварии ранены 9 человек. 25-летний мужчина получил тяжелые ранения, остальные - легкие. Раненые эвакуированы в больницы Кфар-Сабы и Нетании.Преступники бросили угнанный автомобиль и пытались убежать. Они были задержаны полицией.