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Репатриант убил, ограбил и сжег своего любовника | Фото: Thinkstock17.08 13:26   MIGnews.com

Репатриант убил, ограбил и сжег своего любовника

Окружной суд Тель-Авива предъявил обвинение 38-летнему Вячеславу Рейхлину из города Хайфа.

Рейхлин обвиняется в рэкете, поджоге и убийстве доктора Филиппа Бекера.

Рейхлин и Бекер познакомились через сайт знакомств и встретились 14 июля в квартире Бекера для того, чтобы вступить в интимные отношения.

Бекер жил на улице Буграшов и Рейхлин осознал, что речь идет о зажиточном человеке - Бекер рассказал ему, что работает врачом в больнице.

На следующей любовной встрече Рейхлин стал требовать у Бекера деньги и драгоценности. В противном случае он обещал рассказать о его сексуальных наклонностях коллегам на работе, и навредить его профессиональной репутации.

Бекер наотрез отказался, и потребовал, чтобы Рейхлин покинул квартиру.

Спор перерос в драку и Рейхлин убил Бекера “применив максимальную жестокость”, сообщается в обвинительном заключении. После этого он забрал ценные вещи и поджог квартиру, надеясь имитировать пожар и запутать следствие.
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