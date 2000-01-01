17.08 15:58 MIGnews.com

Организатор парижских терактов предстанет перед судом

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Единственный оставшийся в живых участник терактов в ноябре 2015 года в Париже Салах Абдеслам предстанет перед судом в Брюсселе за перестрелку с полицейскими в марте 2015 года. Об этом сообщила в четверг федеральная прокуратура Бельгии.Экстремиста и его сообщника Софиана Aйари будет судить уголовный суд Брюсселя "за покушение на убийство нескольких полицейских в контексте дела о терроризме", уточнила прокуратура.Дата процесса еще неизвестна, но будет назначена в ближайшие недели.Салах Абдеслам - гражданин Франции марокканского происхождения,. был задержан в Бельгии и экстрадирован во Францию, где против него выдвинуто несколько предварительных обвинений, связанных с террористической деятельностью. Участие в парижских терактах также принимал его брат Брахим, который погиб во время нападений.Абдеслам единственный, кто выжил после серии терактов, совершенных в Париже 13 ноября 2015 года. В тот вечер террористы совершили серию нападений на улицах Парижа, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате чего погибло 130 человек.