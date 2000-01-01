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twitter.com 17.08 18:28   MIGnews.com

Подозрение на теракт в Барселоне

Микроавтобус протаранил десятки людей в испанском городе Барселона. Инцидент произошел в центре города в районе "Плаза Каталония" в четверг, 17 августа.

На данный момент нет информации о точном количестве пострадавших и их состояния.

Водитель, находившийся за рулем минивэна скрылся с места происшествия, согласно информации испанских СМИ.

На данный момент все движение общественного транспорта в городе было приостановлено.

По последним данным в результате инцидента погиб один человек. Десятки получили ранения.
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