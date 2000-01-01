17.08 18:28 MIGnews.com

Подозрение на теракт в Барселоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Микроавтобус протаранил десятки людей в испанском городе Барселона. Инцидент произошел в центре города в районе "Плаза Каталония" в четверг, 17 августа.На данный момент нет информации о точном количестве пострадавших и их состояния.Водитель, находившийся за рулем минивэна скрылся с места происшествия, согласно информации испанских СМИ.На данный момент все движение общественного транспорта в городе было приостановлено.По последним данным в результате инцидента погиб один человек. Десятки получили ранения.