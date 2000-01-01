17.08 19:02 MIGnews.com
Полиция Барселоны подтвердила теракт
Полиция Барселоны выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что произошел крупный террористический акт.
Жертвами теракта стали как минимум два человека и десятки получили ранения.
В четверг, 17 августа, микроавтобус протаранил толпу людей в центре города. Инцидент произошел на улице Ла Рамбла в центре города.
Водитель минивэна скрылся с места преступления.
На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, всех прохожих эвакуировали.
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