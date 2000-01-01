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twitter.com 17.08 19:02   MIGnews.com

Полиция Барселоны подтвердила теракт

Полиция Барселоны выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что произошел крупный террористический акт.

Жертвами теракта стали как минимум два человека и десятки получили ранения.

В четверг, 17 августа, микроавтобус протаранил толпу людей в центре города. Инцидент произошел на улице Ла Рамбла в центре города.

Водитель минивэна скрылся с места преступления.

На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, всех прохожих эвакуировали.
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