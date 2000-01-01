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twitter.com/@xavier_torrens 17.08 19:43   MIGnews.com

СМИ: водитель, наехавший на людей, спрятался в баре

Водитель, совершивший наезд на толпу людей в центре Барселоны, находится в одном из баров города.

Заведения, в котором прячется подозреваемый, расположено недалеко от места происшествия.

Об этом сообщает издание El Pais.

Кроме того, нападавших может быть больше, согласно сообщениям газеты, которая ссылается на источники в полиции.

Согласно информации других испанских СМИ, подозреваемым является вооруженный мужчина.

Издание El Periodiс утверждает, что подозреваемые в наезде находятся в турецком ресторане Aromas de Istanbul.
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