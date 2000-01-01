17.08 20:17 MIGnews.com

Барселона: полиция нашла паспорт предполагаемого террориста

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По сообщениям телеканала France24 , полиция нашла паспорт в микроавтобусе, совершившего наезд на толпу людей в центре Барселоны. По словам корреспондента, паспорт, принадлежит гражданину Испании.На чье имя был выдан документ, не сообщается, однако известно, что в документе указана арабская фамилия.Отмечается, что водитель бросил машину и убежал с места преступления.В полиции не исключили, что возможно террорист использовал второй фургон для того, чтобы скрыться.На данный момент правоохранительные органы ищут второй фургон, арендованный подозреваемым.