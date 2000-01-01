17.08 20:38 MIGnews.com

СМИ опубликовали личность подозреваемого в теракте

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя предполагаемого террориста, совершившего жестокую атаку в центре Барселоны. Согласно данным издания EL PAÍS, за рулем микроавтобуса, совершившего наезд на толпу, находился некий Дрисс Укабир.По предварительным данным, именно на это имя был арендован минивэн, с помощью которого был совершен теракт.В четверг, 17 августа, микроавтобус протаранил толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Ла Рамбла.Жертвами теракта стали 13 человек. Более 30 получили ранения.