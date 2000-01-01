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twitter.com 17.08 20:38   MIGnews.com

СМИ опубликовали личность подозреваемого в теракте

Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя предполагаемого террориста, совершившего жестокую атаку в центре Барселоны. Согласно данным издания EL PAÍS, за рулем микроавтобуса, совершившего наезд на толпу, находился некий Дрисс Укабир.

По предварительным данным, именно на это имя был арендован минивэн, с помощью которого был совершен теракт.

В четверг, 17 августа, микроавтобус протаранил толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Ла Рамбла.

Жертвами теракта стали 13 человек. Более 30 получили ранения.
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