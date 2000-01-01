17.08 20:51 MIGnews.com

Второй теракт в Барселоне

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Как сообщают испанские СМИ, три полицейских получили ранения в результате еще одного теракта с использованием машины, который произошел несколько часов после первого, в результате которого как минимум 13 человек погибло и более 32 получили ранения.Информация уточняется.