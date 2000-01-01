Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Второй теракт в Барселоне 17.08 20:51   MIGnews.com

Второй теракт в Барселоне

Как сообщают испанские СМИ, три полицейских получили ранения в результате еще одного теракта с использованием машины, который произошел несколько часов после первого, в результате которого как минимум 13 человек погибло и более 32 получили ранения.

Информация уточняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:43
Полиция: Убит один из предполагаемых террористов
21:34
Барселона: количество раненных в теракте возросло до 50
21:08
СМИ: задержаны подозреваемые в теракте в Барселоне
21:05
Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне
20:41
Барселона : у ресторана Маккаби - 12 раненых
20:38
СМИ опубликовали личность подозреваемого в теракте
20:34
В Каталонии нашли еще один минивэн террористов
20:25
Полиция Барселоны: более 32 раненых в теракте
20:17
Барселона: полиция нашла паспорт предполагаемого террориста
19:50
Террор в Барселоне - более 13 погибших
19:43
СМИ: водитель, наехавший на людей, спрятался в баре
19:02
Полиция Барселоны подтвердила теракт
18:55
Испанские СМИ: вооруженные люди захватили кошерный ресторан
17:59
СМИ: конгрессмен США провел встречу с Ассанжем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus