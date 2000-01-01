17.08 21:08 MIGnews.com
СМИ: задержаны подозреваемые в теракте в Барселоне
По сообщениям испанских СМИ, был задержан подозреваемый Дрис Укабир в совершении кровавого теракта в центре Барселоны.
По некоторым данным, кроме главного подозреваемого, был также задержан еще один человек, причастный к террористическому акту.
Пока что в полиции не подтвердили данную информацию.
В четверг, 17 августа, водитель минивэна въехал в толпу людей на улице Ла Рамбла.
Жертвами теракта стали 13 человек. Более 30 получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии