17.08 21:08 MIGnews.com

СМИ: задержаны подозреваемые в теракте в Барселоне

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По сообщениям испанских СМИ, был задержан подозреваемый Дрис Укабир в совершении кровавого теракта в центре Барселоны.По некоторым данным, кроме главного подозреваемого, был также задержан еще один человек, причастный к террористическому акту.Пока что в полиции не подтвердили данную информацию.В четверг, 17 августа, водитель минивэна въехал в толпу людей на улице Ла Рамбла.Жертвами теракта стали 13 человек. Более 30 получили ранения.