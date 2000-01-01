17.08 21:34 MIGnews.com

Барселона: количество раненных в теракте возросло до 50

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Испанская полиция сообщила, что количество раненных в результате теракта в Барселоне возросло до 50 человек. Ранее сообщалось о 32 пострадавших. Из них 10 находится в тяжелом состоянии.Жертвами нападения стали 13 человек.В четверг, 17 августа, водитель минивэна протаранил толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Ла Рамбла.По сообщениям испанских СМИ, главный подозреваемый в наезде на людей был задержан полицией. Однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало.