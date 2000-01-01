17.08 06:57 MIGnews.com

На границе с Газой смертник взорвал боевиков ХАМАСа

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Рано утром 17 августа две подозрительных личности приблизились к границе газа и Египта в районе Рафиаха.Их решил проверить патруль ХАМАСа. Как только он приблизился к нарушителям, один из них подорвал пояс смертника.В результате смертник и один боевик ХАМАСа погибли. Еще несколько боевиков ХАМАСа получили ранения и эвакуированы в госпиталь.На настоящий момент неизвестно, к какой организации принадлежат террористы, взорвавшие террористов ХАМАСа.КПП Рафиах открылся 15 августа для того, чтобы пропустить пилигримов в Мекку.По сведениям ХАМАСа убитый - высокопоставленный командир боевого крыла организации, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам, Нидаль аль-Джафари. Джафари также занимал высокую должность в аппарате безопасности ХАМАСа.По заявлению МВД Газы, смертник подорвался на посту проверки ХАМАСа перед КПП.