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Спасена семья из 18 человек, потерявшаяся у горы Мерон 17.08 07:47   MIGnews.com

Спасена семья из 18 человек, потерявшаяся у горы Мерон

Около 16:00 16 августа спасательное подразделение Галилеи и Кармеля управления парков и заповедников Израиля получило сообщение о том, что семья из 18 человек заблудилась в районе Нахаль Амуд.

Двое родителей и 16 детей, в возрасте от 7 месяцев до 16 лет хотели пройти от Нахаль Амуд к горе Мерон.

Семья шла по указаниям “телефонного гида” - и несмотря на это, сбилась с пути. Только к ночи спасатели сумели найти семью. Всем членам группы были выданы жилеты со светоотражателями, фонари и вода. Спасатели первым делом вынесли младенцев.

Спасательная операция заняла два часа. После этого спасатели бросились на поиски 13-летнего мальчика и 25-летнего мужчины, потерявшихся по пути поселения Мерон на гору Мерон.
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