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Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка 17.08 08:27   MIGnews.com

Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка

Семья разыскивает российского моряка Полищука Евгения Викторовича 14.03.1973г. рождения, уроженца г. Мариуполь - гражданина Российской Федерации. Штурман корабля Беллис, порт приписки острова Кука.

Утром 12.08.2017 г. Полищук выехал из порта Хайфы и самостоятельно отправился на экскурсию в Иерусалим. Вечером примерно 20 00 сообщил по телефону родным, что будет искать такси, что бы отправиться обратно в г. Хайфа, после этого связь оборвалась.

Полиция Тель-Авива начала розыски 14 августа.

Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка
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