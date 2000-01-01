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Лахиш: три бандита безжалостно избили молодую женщину 17.08 09:21   MIGnews.com

Лахиш: три бандита безжалостно избили молодую женщину

На юге Израиля участились случаи разбойных нападений на бизнесменов.

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что несколько дней назад была атакована 28-летняя предпринимательница из Кирьят-Гат. Вернувшись домой вечером после работы она заметила, что за ней следует автомобиль. Из автомобиля вышли три человека, вооруженных пистолетом, шокером и железными прутами.

Женщина попыталась уехать, но один из бандитов разбил ей прутом ветровое стекло. Женщину принялись жестоко избивать и несколько раз применили к ней шокер, требуя, чтобы она отдала им дневную выручку. Она говорит: “Это было как в фильме ужасов. Я не думала, что выйду из этого живой”.

К счастью, мимо проезжал другой автомобиль, бандиты испугались и уехали. Через некоторое время полиции Кирьят-Гата удалось их задержать. Выяснилось, что речь идет о банде, терроризировавшей предпринимателей в Кирьят Гат и Лашиш на протяжении нескольких последних месяцев. Среди прочего он и атаковали бизнесменов при сдаче выручки в банк и ночные клубы по завершении работы.
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