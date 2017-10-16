17.10 10:03 MIGnews.com
Видео: солдатка отбивается от ультраортодоксов
Военнослужащая ЦАХАЛа оказалась в центре демонстрации ультраортодоксов, протестовавших против ареста двух уклонистов в Иерусалиме.
Молодые бородатые мужчины, никогда не служившие в армии, атаковали девушку, охраняющую их мирную жизнь. В солдатку плевали, проклинали ее, и пытались избить. Она с успехом отбивалась от нападавших.
Во время другой подобной демонстрации, в городе Бней-Брак, был атакован полицейский. Полицейский выхватил пистолет и закричал: “Кто-то хочет пулю?”
Полиция прокомментировала произошедшее: “Полицейский почувствовал угрозу со стороны демонстрантов, бросавшихся в него различными предметами. Полицейский вызван для разъяснения инцидента”.
В ходе демонстраций в Иерусалиме за нарушение общественного порядка были арестованы несколько десятков ультраортодоксов.
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