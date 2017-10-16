17.10 10:03 MIGnews.com

Видео: солдатка отбивается от ультраортодоксов

קראטה גירל - גרסת צה״ל: עימות פרץ בין חיילת לעשרות מפגינים חרדים ברחובות ירושלים • לתיעוד המלא שמביא @Yossi_eli >> https://t.co/oDg9as8b2y pic.twitter.com/xVyk1FG99D — חדשות 10 (@news10) October 16, 2017

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Военнослужащая ЦАХАЛа оказалась в центре демонстрации ультраортодоксов, протестовавших против ареста двух уклонистов в Иерусалиме.Молодые бородатые мужчины, никогда не служившие в армии, атаковали девушку, охраняющую их мирную жизнь. В солдатку плевали, проклинали ее, и пытались избить. Она с успехом отбивалась от нападавших.Во время другой подобной демонстрации, в городе Бней-Брак, был атакован полицейский. Полицейский выхватил пистолет и закричал: “Кто-то хочет пулю?”Полиция прокомментировала произошедшее: “Полицейский почувствовал угрозу со стороны демонстрантов, бросавшихся в него различными предметами. Полицейский вызван для разъяснения инцидента”.В ходе демонстраций в Иерусалиме за нарушение общественного порядка были арестованы несколько десятков ультраортодоксов.