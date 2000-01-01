17.10 11:13 MIGnews.com

Нью-Йоркскому террористу грозит пожизненное заключение

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Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, в результате которого пострадали 30 человек был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая применение оружия массового поражения и организацию взрывов в общественном месте. Об этом в понедельник, 16 октября сообщает агентство AP."Ахмад Хан Рахими обвинен в Нью-Йорке и отдельно в Нью-Джерси за планирование и приведение в действие бомб, что привело к многочисленным ранениям",— цитирует Reuters помощника генпрокурора США Мэри Маккорд.Ахмад Хан Рахими отрицает свою вину, сообщает AP со ссылкой на помощника федерального прокурора.Если предполагаемого террориста признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение, отмечает агентство.29-летнему Ахмаду Хану Рахими из города Элизабет, штат Нью-Джерси, грозит тюремное заключение сроком до пожизненного.Напомним, что взрыв произошел в нью-йоркском районе Челси вечером 17 сентября 2016 года. По версии обвинения, Рахими также заложил еще одно взрывное устройство неподалеку от места проведения благотворительного состязания по ходьбе Корпуса морской пехоты, которое проходило в Нью-Джерси 17 сентября. Устройство взорвалось в тот момент, когда саперная группа пыталась его обезвредить.