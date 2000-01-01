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Рейс `Эль-Аль` из Лондона отложен из-за дефекта самолета | Фото:17.10 11:31   MIGnews.com

В израильском Дримлайнере обнаружили трещину

Дефект в одном из новых самолетов "Боинг-787 — Дримлайнер", купленных авиакомпанией "Эль-Аль", стал причиной отмены рейса из Лондона в Тель-Авив в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает издание "Едиот Ахронот".

Самолет впервые поднялся в воздух в конце августа. Перед отправкой рейса из Лондона в одном из его иллюминаторов обнаружилась трещина, и вылет отложен до завершения ремонта. По информации Ynet, в Лондоне требуемых запчастей найти не удалось, поэтому самолет пока останется на земле.

Как сообщает "Едит Ахронот", пассажирам пришлось покинуть самолет и разместиться в отелях. Они должны отправится в Израиль во вторник, 17 октября, передает издание.

Авиалайнеры "Боинг 787-9" находятся в коммерческой эксплуатации уже шесть лет. Авиакомпания "Эль-Аль" получила первый "Дримлайнер" 23 августа. В аэропорту Бен-Гурион самолет встречали с царскими почестями. В церемонии встречи приняли участие министры и депутаты Кнессета.
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