17.10 11:31 MIGnews.com

В израильском Дримлайнере обнаружили трещину

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Дефект в одном из новых самолетов "Боинг-787 — Дримлайнер", купленных авиакомпанией "Эль-Аль", стал причиной отмены рейса из Лондона в Тель-Авив в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает издание "Едиот Ахронот".Самолет впервые поднялся в воздух в конце августа. Перед отправкой рейса из Лондона в одном из его иллюминаторов обнаружилась трещина, и вылет отложен до завершения ремонта. По информации Ynet, в Лондоне требуемых запчастей найти не удалось, поэтому самолет пока останется на земле.Как сообщает "Едит Ахронот", пассажирам пришлось покинуть самолет и разместиться в отелях. Они должны отправится в Израиль во вторник, 17 октября, передает издание.Авиалайнеры "Боинг 787-9" находятся в коммерческой эксплуатации уже шесть лет. Авиакомпания "Эль-Аль" получила первый "Дримлайнер" 23 августа. В аэропорту Бен-Гурион самолет встречали с царскими почестями. В церемонии встречи приняли участие министры и депутаты Кнессета.