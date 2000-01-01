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США нанесли авиаудар по двум базам ИГ в Йемене | Фото:17.10 12:06   MIGnews.com

США нанесли авиаудар по двум базам ИГ в Йемене

Десятки боевиков были ликвидированы в результате авиаудара ВВС США по тренировочным лагерям "Исламского государство" в центральной части Йемена.в понедельник, 16 октября. Об этом во вторник, 17 октября сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Reuters пишет, что в заявлении Министерства обороны США сказано, что американский военные нанесли авиаудар по базам в провинции Аль-Байда. Отмечается, что эти базы используются для обучения новых боевиков с использованием АК-47, пулеметов и ракетных гранатометов. Кроме того, проводились тренировки боевиков на выносливость. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США.


Это первая операция Вооруженных сил США в Йемене с 2014 года и первая подобная операция с момента вступления президента США Дональда Трампа в должость отмечает Reuters.

В Йемене уже три года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе ИГ.

Кроме этого сообщается, что Исламское государство использовало нерегулируемые районы в Йемене для заговора, прямых, подстрекательств и вербовки для нападений на США и ее союзников по всему миру.
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