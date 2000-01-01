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Израильская супермодель была многократно изнасилована 17.10 12:07   MIGnews.com

Израильская супермодель была многократно изнасилована

Израильская супермодель Майян Керет сделала шокирующее признание в facebook. Она рассказала о том, что многократно подвергалась изнасилованиям и сексуальным домогательствам, дважды - еще ребенком.

Керет начала карьеру модели в возрасте 16 лет - сначала в Милане, а затем в Париже и Нью-Йорке. Слава пришла к ней во время показов знаменитого модельера Ив Сен-Лорана. Она также участвовала в показах Карла лагерфельда, Жан-Поля готье и многих других. В 22 года Керет вернулась в Израиль и снялась здесь в двух фильмах.

Керет поведала, что решила рассказать о том, что с ней произошло после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, первый раз ее домогались в возрасте шести лет. а первый раз изнасиловали в 12. Во время карьеры модели она была несколько раз изнасилована агентами и модными фотографами.

Керет пишет: “Добрый друг, который помог мне в Милане, во время визита несколькими годами позже изнасиловал меня в отеле. Я кричала: помогите, помогите! - но никто не помог”.

Модель также призвала других женщин, ставших жертвами сексуального насилия рассказать о случившемся в facebook, “чтобы мир осознал масштабы проблемы”.
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