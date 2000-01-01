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В Австралии крокодил съел 79-летнею женщину | Фото:17.10 13:23   MIGnews.com

В Австралии крокодил съел 79-летнею женщину

По словам полиции, пожилая австралийка, страдающая слабоумием, которая пропала без вести на прошлой неделе, была съедена крокодилом. Об этом во вторник, 17 октября сообщает Arutz Sheva.

79-летнея Энн Камерон вышла из своего дома в Австралии в прошлый вторник и пропала. Поисковые команды обнаружили остатки одежды Каиерон возле реки, где обитает огромное количество крокодилов. А останки самой женщины были обнаружены внутри большого крокодила, которого поймали и усыпили во вторник, 17 октября.

"Сотрудники спасательной команды, которые принимали участие в поисках пропавшей Камерон, являются экспертами в области поведения крокодилов, биологии и экологии. Им удалось проделать огромную работу", - сказал министр окружающей среды штата Квинсленд Стивен Майлз.

Майлз добавил, что "это была очень трудная и мучительная неделя для всех участников поисковой команды". Министр соболезнует семье погибшей женщины.

Кэмерон - третий австралиец, съеденный крокодилом за последние 18 месяцев.
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