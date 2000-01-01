17.10 13:41 MIGnews.com

Конец столицы халифата: Ракка полностью освобождена

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Агентство Reuters сообщает, что поддерживаемые США сирийские милиции в ближайшие часы завершат операцию по освобождению Ракки - столицы “халифата Исламского Государства.Пресс-представитель Сирийских Демократических Сил (SDF) заявил: “Национальный госпиталь освобожден, в нем убиты 22 иностранных наемника”.Днем ранее SDF захватили печально известную площадь, на которой джихадисты устраивали публичные казни, отрубая головы пленным и распиная “еретиков”.В воскресенье большая часть иностранных боевиков была эвакуирована из Ракки по соглашению с SDF.Корреспондент Reuters передает, что на улицах города бои практически прекратились, за исключением спорадических перестрелок. Боевики Сирийских Демократических Сил празднуют победу.В ночь с понедельника на вторник бои шли вокруг центрального стадиона и национального госпиталя - двух хорошо укрепленных позиций ISIS.Оставшиеся боевики ISIS, большей частью граждане Франции, зажаты смертельной ловушке разбомбленного центрального стадиона.На вечер 16 октября в Ракке оставалось не более 300 боевиков ISIS.Ракка была захвачена Исламским Государством летом 2014 года, и с нее началась серия молниеносных побед джихадистов в Сирии и Ираке. Она являлась одним из главных символов “халифата” и местом, откуда планировались атаки ISIS за рубежом.В социальных сетях появились сообщения о том, что Ракка "полностью очищена от ISIS".