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Конец столицы халифата: джихадисты разгромлены в Ракке 17.10 13:41   MIGnews.com

Конец столицы халифата: Ракка полностью освобождена

Агентство Reuters сообщает, что поддерживаемые США сирийские милиции в ближайшие часы завершат операцию по освобождению Ракки - столицы “халифата Исламского Государства.

Пресс-представитель Сирийских Демократических Сил (SDF) заявил: “Национальный госпиталь освобожден, в нем убиты 22 иностранных наемника”.

Днем ранее SDF захватили печально известную площадь, на которой джихадисты устраивали публичные казни, отрубая головы пленным и распиная “еретиков”.

В воскресенье большая часть иностранных боевиков была эвакуирована из Ракки по соглашению с SDF.

Корреспондент Reuters передает, что на улицах города бои практически прекратились, за исключением спорадических перестрелок. Боевики Сирийских Демократических Сил празднуют победу.

В ночь с понедельника на вторник бои шли вокруг центрального стадиона и национального госпиталя - двух хорошо укрепленных позиций ISIS.

Оставшиеся боевики ISIS, большей частью граждане Франции, зажаты смертельной ловушке разбомбленного центрального стадиона.

На вечер 16 октября в Ракке оставалось не более 300 боевиков ISIS.

Ракка была захвачена Исламским Государством летом 2014 года, и с нее началась серия молниеносных побед джихадистов в Сирии и Ираке. Она являлась одним из главных символов “халифата” и местом, откуда планировались атаки ISIS за рубежом.

В социальных сетях появились сообщения о том, что Ракка "полностью очищена от ISIS".
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