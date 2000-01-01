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17.10 18:31   MIGnews.com

Протесты в Бней-Брак: 40 задержанных

В ходе демонстраций ортодоксов из "Иерусалимской фракции" были арестованы 40 человек. Во вторник, 17 октября, сотни харедим устроили протест против ареста двух учащихся иешивы, которые уклонились от призыва в ЦАХАЛ.

Демонстранты блокировали движение на нескольких улицах. Также бросали различные предметы с сотрудников полиции и называли их "проклятыми немцами".

Ранее сообщалось, что полицейских "угрожал" оружием протестующим. После того как страж порядка был атакован группой демонстрантов, он выхватил оружие и закричал: "Кто хочет пулю?".

Представители полиции объяснили действия своего сотрудника, заявив, что он сделал это из-за угрозы со стороны демонстрантов, которые бросали в него различные предметы.

Полицейский был вызван на допрос для разъяснения инцидента.
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