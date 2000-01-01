17.10 19:16 MIGnews.com

Водитель сбил мотоциклиста, сбежал, наврал об угоне машины

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Окружной суд Хайфы вынес обвинительное заключение по делу 22-летнего жителя Кфар-Касем.Находясь в состоянии алкогольного опьянения он сбил 17-летнего мотоциклиста. Тот погиб в результате аварии.Водитель автомобиля сбежал с места происшествия без оказания помощи пострадавшему. После этого он позвонил в полицию и сообщил о том, что у него угнали машину - а сам некоторое время прятался от полицейских.Водителю предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, вождении без водительских прав, непреднамеренном убийстве и не оказании помощи пострадавшему в ДТП.