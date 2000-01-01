Солдатка ЦАХАЛа: я бы сделала это снова

Военнослужащая ЦАХАЛа, которая подверглась нападению ортодоксов во время демонстраций в Иерусалиме, рассказала об инциденте Второго канала израильского ТВ.
Молодые бородатые мужчины, никогда не служившие в армии, атаковали девушку, охраняющую их мирную жизнь. В солдатку плевали, проклинали ее, и пытались избить. Она с успехом отбивалась от нападавших.
По словам военнослужащей она вышла из своей машины, и попыталась пройти сквозь толпу демонстрантов. Однако выйдя из авто, протестующие начали плевать в нее и проклинать.
"Я спешила, поэтому я села в свою машину и уехала. Мне нужно было попасть в определенное место. Я сделала то, что было необходимо", - отметила девушка.
Она добавила, что в тот момент не думала о негативной реакции общественности.
"Я бы сделала тоже самое опять", - резюмировала военнослужащая ЦАХАЛа.