17.10 20:53 MIGnews.com

Солдатка ЦАХАЛа: я бы сделала это снова

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Военнослужащая ЦАХАЛа, которая подверглась нападению ортодоксов во время демонстраций в Иерусалиме, рассказала об инциденте Второго канала израильского ТВ.Молодые бородатые мужчины, никогда не служившие в армии, атаковали девушку, охраняющую их мирную жизнь. В солдатку плевали, проклинали ее, и пытались избить. Она с успехом отбивалась от нападавших.По словам военнослужащей она вышла из своей машины, и попыталась пройти сквозь толпу демонстрантов. Однако выйдя из авто, протестующие начали плевать в нее и проклинать."Я спешила, поэтому я села в свою машину и уехала. Мне нужно было попасть в определенное место. Я сделала то, что было необходимо", - отметила девушка.Она добавила, что в тот момент не думала о негативной реакции общественности."Я бы сделала тоже самое опять", - резюмировала военнослужащая ЦАХАЛа.