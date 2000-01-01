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ЦАХАЛ нанес удар по террористам на Синае 17.10 09:26   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удар по террористам на Синае

“Племенные элементы” на Синайском полуострове сообщили о том, что немедленно после обстрела ISIS израильской территории ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по позициям террористов.

ВВС ЦАХАЛа якобы нанесли удар по джихадистам на севере Синае после того, как египетские ВВС разбомбили позиции ISIS в районе Рафиах и Шейх Зувайяд.

Такое сообщение распространила газета Аль-Араби Аль-Джадид. Газета финансируется Катаром и занимается анти-египетской пропагандой. Сообщение газеты не подтверждается другими источниками.
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