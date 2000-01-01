17.10 10:12 MIGnews.com

Много знала: на Мальте взорвалась машина с журналисткой

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На Мальте взорвалась машина с журналисткой, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската, передает The Times of Malta.Погибшая журналистка Дафне Каруана Галиция, занималась расследованием, пытаясь доказать на основании "Панамского архива", причастность жены премьера Мальты к владению офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана.Как отмечает издание, за несколько дней до гибели женщина сообщилав полиции, что ей угрожаю расправой.Джозеф Мускат, в свою очередь, убийство журналистки назвал "варварским нападением". И заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании."Панамский архив"- данные о коррупции в высших эшелонах власти, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей в прошлом году.Ранее международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доклад, который доказывает, что власти Азербайджана отмыли 3 миллиарда долларов через офшорные компании в Великобритании. В документе отмечено, что эти деньги были потрачены на взятки европейским политикам, которые блокировали резолюции Евросоюза, осуждающие нарушения прав человека в стране. А также на лоббирование интересов Азербайджана.