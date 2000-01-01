18.01 12:11 MIGnews.com

Убийцу девушки нашли по фото в соцсетях

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Канадку признали виновной в убийстве своей подруги после того, как на их совместном фото в социальных сетях обнаружили орудие убийства.21-летнюю Шайен Роуз Антуан признали в понедельник, 15 января, виновной в убийстве 18-летней Бритни Гаргол, которое произошло в марте 2015 года.Гаргол задушили при помощи пояса возле свалки, сообщает ВВС.Антуан стала подозреваемой после того, как на ней был обнаружен тот самый пояс на фотографии, которая была сделана за несколько часов до трагедии.Кроме того, девушка сама рассказала другу о своём поступке. По словам Антуан, они с подругой много выпили и были под действием марихуаны. У них завязался острый спор, и всё закончилось летальным исходом.В полиции установили, что сообщение, которое подозреваемая отправила подруге на следующее утро: "Где ты? Не могу с тобой связаться. Надеюсь, ты добралась домой без приключений" - было отвлекающим манёвром.Сама же девушка утверждает, что не помнит, как убила подругу, но ответственность за произошедшее на себя взяла."Я никогда себе этого не смогу простить. Ничто из того, что я теперь скажу или сделаю не сможет её вернуть. Мне очень, очень жаль… Этого не должно было произойти", - передал адвокат слова девушки.Адвокат также сообщил, что его подзащитная страдала от жестокого обращения со стороны приёмных родителей.