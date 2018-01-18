18.01 12:03 MIGnews.com

Видео: смертельный маршрут в Казахстане

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В интернете появилось видео с места возгорания пассажирского автобуса в Казахстане. В результате инцидента из 57 человек, находящихся в салоне авто, смогли выбраться только лишь двое – остальные погибли.Случай произошел утром, 18 января, на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области. Автотранспорт загорелся во время движения, направляясь из Узбекистана в Россию. По предварительной информации, все погибшие – граждане Узбекистана.По словам врачей, пострадавшие отделались ожогами легкой степени и не нуждаются в госпитализации.Причины возгорания пока остаются неизвестными.