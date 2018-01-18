Видео: смертельный маршрут в Казахстане

В интернете появилось видео с места возгорания пассажирского автобуса в Казахстане. В результате инцидента из 57 человек, находящихся в салоне авто, смогли выбраться только лишь двое – остальные погибли.
Случай произошел утром, 18 января, на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области. Автотранспорт загорелся во время движения, направляясь из Узбекистана в Россию. По предварительной информации, все погибшие – граждане Узбекистана.
По словам врачей, пострадавшие отделались ожогами легкой степени и не нуждаются в госпитализации.