18.01 12:43 MIGnews.com

Данные Моссада привели к аресту иранских шпионов в Германии

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Израильская разведка "Моссад" предоставила важную информацию, которая привела к проведению рейдов по домам иранцев, подозреваемых в шпионаже по всей Германии.Согласно данным разведки, подозреваемые входят в состав военных сил, чьи действия направлены против израильтян, евреев, а также еврейских организаций.В немецком еженедельнике FOCUS сообщалось о том, что эти люди входят в состав иранской армии Революционного гвардейского корпуса "Кудс", признанной террористической организацией США.Израильские СМИ, в свою очередь, пишут о том, что группировка пытается нанять в свои ряды европейских шиитов для того, чтобы осуществлять теракты в странах Европы."Пришло время немцам и остальным европейцам осознать, какую опасность представляют из себя иранцы", - заявил посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров.В то же время, Израиль занялся укреплением безопасности в своём посольстве в Берлине и предупредил живущих там израильтян о возможной опасности.После таких сообщений разведка Германии во вторник, 16 января, провела рейды по частным домам и офисам по всей стране, однако никаких арестов произведено не было.